Український письменник Артем Чех розповів в ефірі телевізійного марафону, як приєднався до ЗСУ для оборони нашої країни.

– Письменник на війні, який несе службу – це насамперед солдат. У цих обставинах своє письменство треба сховати якнайдалі. Потрібно нести службу – тут не цінуються твої якості як автора – насамперед важливе вміння зі зброєю та знання тактики, – заявляє Артем.

Письменник додав, що багато його колег не знають, з ким вони служать. Він також розповів, заради якої мети росіяни гинуть на нашій землі.

– Мені здається, що цей випадок можна назвати руйнуванням заради руйнування. Їхня мета – знищити якнайбільше в нашій країні, послабити Україну. Це просто абсолютне зло. Очевидно, що для росіян наша Україна не існує, і вони роблять усе, щоби нас не було. Ми бачимо, як вони стирають з лиця землі міста, – додав Чех.

Не лише письменники почали допомагати нашій армії у війні проти Росії. Навіть мода зараз на нашому боці. Так, Андре Тан замість трендових речей зараз займається створенням бронежилетів та одягу для наших військових.