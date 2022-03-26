Український музикант та учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. У своєму Instagram він показав наслідки атаки росіян.

Нагадаємо, що у перші дні початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Хлівнюк записався до тероборони Києва.

Так, фотографії наслідків обстрілу він виклав у Instagram, додавши, що тепер він “трьохсотий” – цей термін часто використовується в оперативних переговорах військових служб для позначення кількості поранених.

– На жаль, наша колона втратила два пікапи, але я вірю, що наші волонтери з цим впораються, – додав Андрій.

Він також звернувся до своїх шанувальників із Росії: “ось із якими нацистами ви воюєте, ідіоти”.

Нагадаємо, що раніше Хливнюк закликав російських агресорів скласти зброю та здатися в полон. Він упевнений, що лише так військові РФ зможуть повернутися до своїх родин живими та здоровими.

Каже, що за всі дні опору фашистській федерації денацифікувати путінській армії вдалося лише дитячі садки та житлові будинки.