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Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та показав поранене обличчя

26 Березня 2022, 12:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та показав поранене обличчя

Український музикант та учасник гурту Бумбокс Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя. У своєму Instagram він показав наслідки атаки росіян.

Нагадаємо, що у перші дні початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Хлівнюк записався до тероборони Києва.

Так, фотографії наслідків обстрілу він виклав у Instagram, додавши, що тепер він “трьохсотий” – цей термін часто використовується в оперативних переговорах військових служб для позначення кількості поранених.

Хливнюк

– На жаль, наша колона втратила два пікапи, але я вірю, що наші волонтери з цим впораються, – додав Андрій.

Хливнюк

Він також звернувся до своїх шанувальників із Росії: “ось із якими нацистами ви воюєте, ідіоти”.

Хливнюк

Нагадаємо, що раніше Хливнюк закликав російських агресорів скласти зброю та здатися в полон. Він упевнений, що лише так військові РФ зможуть повернутися до своїх родин живими та здоровими.

Каже, що за всі дні опору фашистській федерації денацифікувати путінській армії вдалося лише дитячі садки та житлові будинки.

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Теги
Бумбокс , Війна в Україні
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