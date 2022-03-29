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Майкл Щур рассказал о службе в ВСУ и дальнейшей судьбе Телевидения Торонто

29 марта 2022, 12:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Майкл Щур

Украинский журналист Майкл Щур (Роман Винтонов) рассказал о вступлении в ряды ВСУ и дальнейшей судьбе шоу Телевидение Торонто.

— Саша, Толик и Макс отлично справляются с созданием контента. Они наверняка хотят держать оружие в руках, но сейчас нужно, чтобы кто-то продолжал шутить, и у них это получается. Мое участие в производстве — это секундное видео, где я говорю Благословляю, — рассказал Майкл о сатирическом шоу.

Щур считает, что клавиатура и камера могут быть большее мощным оружием, чем автомат. Он рассказал, как звезде телевидения служится в ВСУ.

— Стараюсь не отставать: копаю, бегаю и ложусь когда надо. Пройдет некоторое время, и я расскажу больше о том, чем занимаемся и в какие ситуации попадали, — добавил Роман.

Он признался, что за пол часа свободного времени посмотрел Телевидение Торонто и остался доволен.

Напомним, что многие знаменитости Украины стали на защиту нашей земли на фоне широкомасштабного вторжения России 24 февраля. Так, украинский музыкант и участник группы Бумбокс Андрей Хлывнюк в первые дни записался в ТРО, где недавно попал под минометный обстрел. Андрей получил ранение лица впоследствии атаки россиян.

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Теги
Війна в Україні , Торонто , Щур
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