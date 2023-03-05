Акторка Наталка Денисенко розповіла, за скільки орендує свій будинок під Києвом і відповіла на запитання, чому все таки не виїхала із сином Андрієм за кордон.

За словами Наталки, вона не знала, як йтимуть справи в її київській квартирі зі світлом під час блекауту, а тому вирішила зняти будинок серед лісу під столицею.

– Взяли в оренду цей будинок… Тут є генератор, камін, банька. Може працювати автономно, тому я його зняла для підстраховки, щоб пережити зиму, – поділилася акторка.

Каже, оренда будинку на місяць – $600. Сама постаралася зробити затишок, до якого звикла, і навчилася розтоплювати камін.

Зараз дивляться

– Я взагалі не хотіла кудись їхати, тікати. Мені просто хотілося бути вдома, оскільки мій чоловік у ЗСУ. Я думала, що якщо не дай Боже щось може трапитися, то я маю бути десь поруч, щоб вирішити якісь проблеми, – зазначила Денисенко.

Восени Наталка ділилася своїми переживаннями з приводу служби чоловіка в ЗСУ – актора Андрія Федінчика. Тоді зірка серіалу Кріпосна згадала, що спершу намагалася відмовити чоловіка, проте згодом зрозуміла – йому потрібно було опинитися на полі бою.