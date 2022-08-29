Акторка Наталка Денисенко висловилася з приводу росіян, які виїхали з РФ, і сказала, чи заслуговують вони на повагу.

За словами зірки серіалу Кріпосна, вона багато про це думала. Вважає, можливо, поваги такі люди й заслуговують, проте нам не варто співати їм дифірамби та дякувати.

– У мене теж був період, коли я ненавиділа всіх росіян, що немає хороших взагалі. Потім зрозуміла, коли всередині стільки ненависті, можна заробити різні хвороби. Варто забувати про цих героїв, так, дякую їм, але у нас є важливіші справи, ніж співати їм дифірамби. Так, вони молодці, однак шанувати їх мають у їхній же країні, – зауважила Наталка.

Каже, в РФ має впасти режим, тому такі люди, які виїхали звідти, мають бути на чолі.

Зараз дивляться

– Ті, які ведуть свою країну Росію вперед – у демократію, в правду. Вони мають героями бути там, але у нас свої герої… Ми вже побачили, що навіть “хороші росіяни”, які виступають проти війни і за Україну, вони нічого не змінюють… Ну що, Максим Галкін говорить, ну дякую йому, але що, більше зброї нам за це дають? Ні, – наголосила Денисенко.

Додає, що все-таки там є люди, які думають, але нехай вони розвивають свою країну.