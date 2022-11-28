Акторка Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка, актора Андрія Федінчика в ЗСУ, а також згадала, як намагалася його відмовити. Зараз зірка серіалу Кріпосна впевнена, чоловікові потрібно було опинитися на полі бою.

Каже, на війну відпускати чоловіка не хотіла, тому плакала, проте він знайшов слова переконати її.

– Я йому дзвонила і сказала: – Ти взагалі можеш відмовитися? Плакала… І він мені сказав одну річ тоді, і більше я такого не робила. Він каже: – Наташа, припини мене деморалізувати. Це моє рішення – стати на захист своєї країни. Ти повинна мене підтримувати, а не говорити, що ти пішов, мене залишив. Припини так чинити. Я не хочу більше з тобою на цю тему говорити, – згадує Наталка.

Рішення чоловіка Денисенко прийняла, наразі вони постійно на зв’язку і схоже – Федінчик у своїй стихії. Тепер Наталка каже, зараз все своє зло Андрій вихлюпує на полі бою.

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