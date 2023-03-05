Актриса Наталка Денисенко рассказала, за сколько арендует свой дом под Киевом и ответила на вопрос, почему все таки не выехала с сыном Андреем за границу.

По словам Наталки, она не знала, как будут обстоять дела в ее киевской квартире со светом во время блэкаута, а потому решила снять дом среди леса под столицей.

— Взяли в оренду этот дом… Тут есть генератор, камин, банька. Может работать автономно, потому я его сняла для подстраховки, чтобы пережить зиму, — поделилась актриса.

Говорит, аренда дома в месяц — $600. Сама постаралась сделать уют, к которому привыкла, и научилась растапливать камин.

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— Я вообще не хотела куда-то ехать, текать. Мне просто хотелось быть дома, поскольку мой муж в ВСУ. Я думала, что если не дай Бог что-то может случиться, то я должна быть где-то рядом, чтобы решить какие-то проблемы, — отметила Денисенко.

Осенью Наталка Делилась своими переживаниями по поводу службы мужа в ВСУ — актера Андрея Фединчика. Тогда звезда сериала Крепостная вспомнила, что сначала пыталась отговорить мужчину, однако позже поняла — ему нужно было оказаться на поле боя.