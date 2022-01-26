Молода українська співачка та авторка пісень Roxolana стала фіналісткою відбору на Євробачення 2022.

Фактам ICTV Roxolana розповіла про випадковість, яка народила трек для Євробачення, а також про своє ставлення до конкурентів.

– Як проходила підготовка до відбору? Як обирали або писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– У нас насправді цікава історія виникнення цього треку – він з’явився майже випадково. Кілька місяців тому я виступала на одному телевізійному концерті, потрібно було виконати акустичну версію пісні, тож мені акомпонував мій товариш Міша Гайдай. Міша – саунд-продюсер, і з ним ми пишемо аранжування до всіх моїх пісень.

Під час саундчеку Міша грав якісь акорди, а я перевіряла мікрофон і почала наспівувати фразу Girls just wanna have fun та різні вокалізи. Люди, які були на знімальному майданчику, почувши цю імпровізацію, були в захваті, і сказали, що треба обов’язково зробити трек. Тож ми записали цей шматок на диктофон і згодом допрацювали його в студії.

Насправді було більше десятка різних аранжувань, ми довго шукали потрібне звучання, паралельно я писала текст. Не скажу, що ми одразу готували його на Євробачення, це мав би бути мій перший англомовний сингл, а вже порадившись із командою, вирішили, що варто спробувати свої сили на нацвідборі. Тож ми без особливої підготовки подали заявку онлайн, адже саме таким був перший етап відбору цьогоріч.

Цей трек – це діалог із самою собою. Дівчина говорить своєму відображенню у дзеркалі про те, що хтось може насміхатись над нею або нав’язувати свої уявлення та шаблони, але насамперед вона має поважати і любити себе справжню, вона має піклуватися про себе, і тоді ніхто не зможе зробити її невпевненою або наляканою.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і в корупції, і в упередженості, як ви дивитеся на такі звинувачення?

– Цього року дійсно всіх дещо збиває з пантелику процес відбору, тому що він відрізняється від попередніх років.

Зокрема, після подачі онлайн анкети, по суті, не було ніяких публічних відборів чи оголошень з приводу того, хто саме обирає фіналістів. Тому я можу зрозуміти артистів, які не потрапили на відбір, і не знають, до кого звернутись, та в чому причина.

Мені здається, це є нормальною людською реакцією. Проте, що стосується звинувачень, я думаю, що це вже питання емоцій, а не доведених фактів.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– Я дуже рада, що у нас саме такий склад фіналістів. У коментарях було багато повідомлень в стилі, хто ці люди. А як на мене, класно, що багато молодих артистів отримають можливість заявити про себе на сцені нацвідбору. Євробачення і створене саме для того, щоб відкрити нових суперстар.

Що ж до конкурентів, для мене Євробачення – це, мабуть, єдиний конкурс, де не кожен змагається сам за себе, а швидше, всі зібрались, аби спільно обрати найкращий трек, номер і бачення, щоб максимально круто представити Україну. Тому я буду рада, якщо конкурс проходитиме екологічно і в сприятливих моральних умовах, конкуренція зведеться до мінімуму, і буде розуміння, що всі працюють на цю єдину ціль.

Roxolana – Girlzzzz

Що відомо про Roxolana

Roxolana – українська авторка пісень, співачка, справжнє ім’я Роксолана Сирота. За освітою дівчина юрист, проте за призванням – співачка.

Дебютне відео на пісню Очима переглянули близько 1 млн разів в YouTube, а сам трек увійшов до топ-10 танцювальних хітів українського радіо.