Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал отбора на Евровидение 2022. На данный момент коллектив до сих пор не представил конкурсную песню. Однако известно, что она будет называться Stefania и будет посвящена маме.

Факты ICTV пообщались с солистом Kalush Orchestra Олегом Псюком относительно подготовки к конкурсу, записи трека, а также о скандалах вокруг отбора на Евровидение 2022.

— Как проходила подготовка к отбору?

— У нас сейчас плотный концертный график по городам Украины: каждый день даем концерты, иногда и по два в день. Конечно, достаточно сложно совмещать это с подготовкой к Нацотбору. О сне мы на это время забыли, но верим, что наши бессонные ночи и такой безумный темп дадут свои положительные результаты. Надеемся, что удастся кайфонуть в финале Нацотбора и телезрители высоко оценят наши старания.

— Как выбирали или писали трек для отбора? Обращались ли к кому-нибудь за помощью?

— Этот трек, как и все работы группы Kalush и Kalush Orchestra, основаны на собственных жизненных историях и переживаниях коллектива. Трек Stefania — о самом дорогом человеке, маме, который был написан всем составом группы Kalush Orchestra. Совсем скоро мы не только расскажем эту историю широкой общественности, но и презентуем видео на трек.

— Одна из участниц, которая не попала на отбор, обвинила оргкомитет в коррупции и предвзятости, как вы смотрите на такие обвинения?

— Честно говоря, не слышал даже об этой истории. Сейчас я и вся команда сконцентрированы исключительно на подготовке к Нацотбору и гастролям по Украине, поэтому нет времени следить за другими участниками и скандалами.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— Повторюсь, но такая же ситуация и с конкурентами. Я и весь коллектив думаем сейчас только о подготовке к выступлению: как все успеть и лучше выступить, чтобы и маме каждого из нас было приятно, и стыдно не было. Одно из моих главных правил – это прилагать максимум усилий и концентрироваться на своем проекте. Желать кому-то неудачи – это не обо мне.

— Хип-хоп и другие жанры на Евровидении редко заходят публике. Не опасаетесь, что, как говорится, не сможете найти свою аудиторию в рамках конкурса?

— В Kalush Orchestra мы делаем упор на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику, которая заходит на ура в Европе. Так сложилось, что за границей очень ценят и любят украинский фольклор, а Kalush Orchestra акцентирует внимание на фольклоре в своих треках.

— Участника Laud дисквалифицировали. Как вы отреагировали на эту ситуацию? Не деморализовал ли этот факт вас?

— Я не из тех людей, которые будут радоваться неудачам других. Краем уха слышал об этой ситуации, конечно. Но поскольку я и моя команда сконцентрированы сейчас исключительно на творческом процессе, мы не можем впадать в негатив, нам нужно готовиться к финалу Нацотбора.

Что известно о группе Kalush Orchestra

В 2019 году была основана группа Kalush, которую назвали в честь родного города солиста Олега Псюка. В настоящее время коллектив подписан на американский лейбл Def Jam, входящий в Universal Music Group. В арсенале группы Kalush сейчас две пластинки: HOTIN и ЙО-ЙО.

Также музыканты Kalush запустили еще один проект – Kalush Orchestra. Однако в рамках этого проекта они акцентируются на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентике. То есть группы существуют параллельно и имеют общих участников, в частности Олега Псюка (вокал, тексты) Килиммена (диджей) и Джонни Дивного (бек-вокал). В Kalush Orchestra к ним также присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик. Еще один музыкант Игорь Диденчук играл в Kalush с самого начала, а теперь фокусируется на оркестре.

Дебютный трек группа Kalush Orchestra представила в 2021 году. Речь идет о композиции Shtomber Womber.