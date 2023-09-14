Творці серіалу Дивні дива (Stranger things) підігрівають цікавість фанатів за допомогою багатозначних тизерів. На офіційній сторінці шоу в Twitter зʼявився один з них. Це відео довжиною у кілька секунд змусило шанувальників Ел та компанії вибухнути теоріями та припущеннями.

У короткому ролику перед глядачами зʼявляються руїни торгового центру Starcourt, що був головним місцем дій у третьому сезоні. Серед уламків нам показали вивіску магазину морозива Scoop Ahoy, де працювали Стів (Джо Кірі) і Робін (Майя Хоук). Є там ще одна підказка – біла дошка з позначками, що їх ставила Робін щоразу, коли її друг припускався помилок.

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– Перепрошуємо за безлад, – підписано тизер.

Увагу шанувальників шоу, зокрема, привернули лампочки на вивісці магазину. Вони припустили, що це відповідає коду азбуки Морзе та означає “біжи”. Теорія цілком правдоподібна, адже, світло не перший раз виступає ключем до разгадки таємниць серіалу.

Вихід пʼятого сезону шоу, що стане фінальним, заплановано на наступний рік. Премʼєру довелося перенести через забастовку сценаристів.

Нагадаємо, раніше компанія Netflix представила глядачам трейлер четвертого та фінального сезону серіалу Sex Education.