Зірка Дивних див Фін Вулфгард підтримав свого колегу по серіалу за камінг-аут. На початку 2023 року Ноа Шнапп зізнався, що він гей.

– Коли я побачив це, на моєму обличчі з’явилася широка посмішка. Я просто дуже пишався ним, – заявив 20-річний актор.

Фін Вулфгард грає Майка Віллера у популярному серіалі – він додав, що акторська команда працює злагоджено як сім’я.

– Ви пишіть своїм двоюрідним братам щодня? Швидше за все, ні, але вони ваша сім’я. Але якщо щось знадобиться, вони завжди поряд, – заявив Фінн.

Ноа Шнапп зробив камінг-аут на початку січня – про це він заявив у TikTok, розповівши історію зі своїми батьками. Артист пожартував, що він схожий на свого персонажа Вілла ще більше, ніж думав спочатку.

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Втім, далеко не всі актори раді своїм зізнанням. Актор Кевін Спейсі розплакався під час надання свідчень у суді у справі про зґвалтування, і шкодує, що зізнався про свою орієнтацію. Як виявилось, лідери гей-спільноти підштовхували його до камінг-ауту, і він хотів розповісти про свою орієнтацію ще до звинувачень.