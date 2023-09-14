Создатели сериала Странные дела (Stranger things) подогревают любопытство фанатов с помощью многозначительных тизеров. На официальной странице шоу в Twitter появился один из них. Это видео длиной в несколько секунд заставило поклонников Эл и компании зафонтанировать теориями и предположениями.

В коротком ролике перед зрителями – руины торгового центра Starcourt, являющегося главным местом действий в третьем сезоне. Среди обломков нам показали вывеску магазина мороженого Scoop Ahoy, работали Стив (Джо Кири) и Робин (Майя Хоук). Есть там еще одна подсказка — белая доска с пометками, которые ставила Робин каждый раз, когда ее друг совершал ошибки.

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— Простите за беспорядок, — подписан тизер.

Внимание поклонников шоу, в частности, привлекли лампочки на вывеске магазина. Они предположили, что это соответствует коду азбуки Морзе и означает “беги”. Теория вполне правдоподобна, ведь свет не первый раз выступает ключом к разгадке тайн сериала.

Выход пятого сезона шоу, которое станет финальным, запланирован на следующий год. Премьеру пришлось перенести из-за забастовки сценаристов.

Напомним, ранее компания Netflix представила зрителям трейлер четвёртого и финального сезона сериала Sex Education.