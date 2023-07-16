Супруга певицы Нади Дорофеевой, ресторатора Михаила Кацурина раскритиковали за свадебный наряд, а именно — кепку и кеды. Исполнительница объяснила, почему образ возлюбленного был именно таким.

Так, под свадебными фото Нади и Миши можно встретить разные комментарии: как с поздравлениями, так и с хейтом. Некоторым пользователям сети не понравилось то, что ресторатор предстал в головном уборе и спортивной обуви.

Он кепку хоть где-то снимает?

Надя, вы видели его без кепки? Что он там скрывает? Того, чье имя нельзя произносить вслух?

У меня дед в таком прикиде траву косит.

Эта мода меня добивает. Или я уже старею, или просто не разбираюсь в этом?

Правильно, чтоб в голову не напекло, — такие комментарии можно встретить под праздничными фото супругов.

В свою очередь Надя рассказала, что Кацурин должен был быть в другом костюме, они его даже пошили, но не использовали.

— Это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии подобрали этот образ, — сказала Дорофеева.

Напомним, 13 июля Надя Дорофеева и Миша Кацурин подтвердили то, что поженились. Слухи об этом появились еще в июне, однако возлюбленные держали все в тайне.

Для свадьбы певица выбрала силуэтное платье в богемном стиле украинского бренда TG Botanical.

Фото: Миша Кацурин