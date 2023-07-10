Надя Дорофєєва показала, як її коханий Михайло Кацурін грається зі своїми дітьми. Зірка довела, що чоловік дуже любить своїх спадкоємців, а вона сама не проти до них приєднатися у вільний час.

Так, в Instagram Дорофєєва показала, що Кацурін влаштував битву подушками з 6-річною Олександрою й 1-річним Іваном. Це його спільні діти з Дашею Кацуріною, з якою він розлучився в березні 2022 року, чим шокував фанатів.

Також Михайло на своїй сторінці показав інтерес своїх дітей до музики – вони почали грати на синтезаторі, що не може не радувати ресторатора. Крім бізнес-імперії в кулінарії, Кацурін також тісно пов’язаний з музикою. З останнього – пісня Дорофєєвої Кохаю, але не зовсім, яку Надя написала разом зі своїм коханим.

Нагадаємо, що пара постійно проводить час разом – на початку літа з’явилися чутки, що Кацурін і Дорофєєва одружилися. Спочатку про таємне весілля заявив один із блогерів. У цей час до Києва також приїжджала і мама артистки – цілком можливо, що на весілля.

Днями Надю і Михайла помітили в ЦНАПі. Це тільки підігріло чутки про одруження. На обговорення відреагувала і сама артистка – вона віджартувалася, що прийшли по субсидії.