Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як до неї звертаються росіяни із пропозицією заробити гроші. Двома історіями артистка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram і здивувалася нахабству жителів країни-агресора.

– До моїх представників звернулися за рекламою російських товарів! Тобто люди, які живуть у РФ, думають, що це абсолютно нормально рекламувати їхню продукцію в Україні? Що в них у голові? – запитала Злата.

Холостячці також пропонували заробити гроші менш помітним способом – зробити спільну пісню для Spotify, щоб отримати роялті. Такі пропозиції приходять в умовах війни, коли гинуть громадянські українці від ракет і рук російських військових.

– По нас стріляють ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними виконувати спільні творчі роботи. У них все погано з пропагандою, свідомістю та розумінням, але бути настільки цинічним – це не норма, – заявила співачка.

Раніше Огнєвіч відповіла на Єфросиніній та Поляковій на звинувачення у хейті. Зірка вважає, що вас ніхто не може вас образити без вашої згоди. Холостячка вважає, що тому причина – думки в голові.