Украинская певица Злата Огневич рассказала, как к ней обращаются россияне с предложением заработать денег. Двумя историями артистка поделилась со своими поклонниками в Instagram, и поразилась наглости жителей страны-агрессора.

– К моим представителям обратились за рекламой российских товаров! То есть люди, живущие в РФ, думают, что это абсолютно нормально рекламировать их продукцию в Украине? Что у них в голове? – задалась вопросами Злата.

Холостячке также предлагали заработать деньги менее заметным способом – сделать совместную песню для Spotify, чтобы получить роялти. Такие предложения приходят в условиях войны, в которой гибнут цивильные украинцы от ракет и рук российских военных.

– По нам стреляют ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. У них все плохо с пропагандой, сознанием и пониманием, но быть настолько циничным – это не норма, – заявила певица.

Ранее Огневич ответила на Ефросининой и Поляковой на обвинения в хейте. Звезда считает, что вас никто не может вас обидеть без вашего согласия. Холостячка считает, что этому причина – мысли в голове.