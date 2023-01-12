Певица Злата Огневич ответила на упреки в хейте от ведущей Маши Ефросининой и исполнительницы Оли Поляковой.

В свежем выпуске Взрослых девочек Маша и Оля упомянули некую артистку, однако не стали называть ее имени.

Они отметили, что та сначала критиковала их — то за выезд из Украины, то тогда, когда они попали в языковой скандал. Однако после всего как ни в чем не бывало — обращалась за помощью.

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Пользователи сети решили, что речь идет о Злате Огневич, а тут и в Instagram артистки появилась загадочная stories, похожая на ответ своим коллегам.

Так, Огневич подчеркнула, что никто не в состоянии вас обидеть без вашего на это согласия.

— Вас никто не может обидеть без вашего на это согласия, ведь причина оскорбления — это, прежде всего, мысли. А они только в вашей голове, — прокомментировала Злата.

Отметим, Маша также сказала, что певица просила поддержать ее новую песню и клип, а также призвать подписчиков в Instagram отдать за нее голос как за члена жюри Нацотбора на Евровидение 2023.

Ефросинина выразила возмущение, мол, как так можно — сначала хайповать на них, а после — писать и просить о какой-то поддержке.