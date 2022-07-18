Фотограф BBC Марк Гаррісон заінтригував мережу фотографією, яка стосується принца Ендрю. Марк заявив, що це приголомшливий знімок, який точно вразив би королівську родину.

– Фото поставить у незручне становище принца Ендрю та монарха, якщо воно буде оприлюднене, – заявив фотограф.

І хоча герцог наполягав на тому, щоб світ не побачив знімок, Гаррісон натякнув, що він може бути показаний в фільмі про те, як інтерв’ю BBC зіпсувало репутацію Ендрю, якого звинувачували у зв’язках з Епштейном.

– Якщо фото покажуть світові, то буде таке приголомшливе, особливо якщо воно буде вирване з контексту. У нас щелепи відвисли до підлоги, коли ми це побачили. Це дуже збентежило б Ендрю — і уявіть, якою високою має бути планка, щоб викликати у нього збентеження після того, що сталося, – заявив інсайдер, якому показали знімок.

Відомо, що герцог фактично став ізгоєм після його скандального інтерв’ю з Емілі Мейтліс у 2019 році, коли він розповів про дружбу з Епштейном, якого звинуватили у величезній кількості сексуальних злочинів.

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Новий фільм розповість, як команді шоу Newsnight удалося організувати інтерв’ю з герцогом. Можливо, у ньому покажуть скандальний знімок.

У червні принц Ендрю попросив у Єлизавети II повернути йому військове звання полковника гренадерської гвардії. Його позбавили почестей на тлі звинувачень, і тепер він хоче повернути свої заслуги собі, а також мати право відвідувати події разом зі своєю королівською сім’єю.