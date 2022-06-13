Принц Ендрю просить у Єлизавети II повернути йому звання полковника гренадерської гвардії. Герцог Йоркський був позбавлений цього статусу та інших військових титулів після секс-скандалу, пов’язаного з Епштейном.

Скандал навколо Ендрю розпочався ще у серпні 2021 року – тоді його звинуватили у зґвалтуванні 20-річної давності. Принц намагався оперативно закрити справу, але суд став на бік потерпілої Вірджинії Джуффре, якій на момент сексуальних стосунків було 17.

На тлі звинувачень до Єлизавети II надійшов лист, у якому 150 ветеранів закликали королеву позбавити Ендрю всіх почесних військових звань, які він мав у Сполученому Королівстві, Канаді та Новій Зеландії.

Зараз дивляться

Усі звання повернули королю до розподілу між іншими членами сім’ї.

У лютому 2022 року принцу вдалося врегулювати позов – цьому сприяла грошова допомога потерпілій. І хоча точна сума невідома, вирішити питання допомогла королева Великої Британії.

Тепер майже через шість місяців Ендрю не тільки хоче бути відновленим на посаді полковника гренадерської гвардії, але й мати можливість відвідувати королівські заходи разом з іншими членами сім’ї. Герцог Йоркський також наполягає на тому, щоб його дочки, принцеса Беатріс та Євгенія отримали королівський статус.