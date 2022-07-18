Фотограф BBC Марк Харрисон заинтриговал сеть фотографией, которая касается принца Эндрю. Марк заявил, что это шокирующий снимок, который точно потряс бы королевскую семью.

— Фото поставит в неловкое положение принца Эндрю и монарха, если оно будет обнародовано, — заявил фотограф.

И хотя герцог настаивал на том, чтобы мир не увидел снимок, Харрисон намекнул, что он может быть показан в готовящемся фильме о том, как интервью BBC подпортило репутацию Эндрю, которого обвиняли в связях с Эпштейном.

— Если фото покажут миру, то будет так шокирующе, особенно если оно будет вырвано из контекста. У нас челюсти отвисли до пола, когда мы это увидели. Это очень смутило бы Эндрю — и представьте, какой высокой должна быть планка, чтобы вызвать у него смущение после всего, что произошло, — заявил инсайдер, которому показали снимок.

Известно, что герцог фактически стал изгоем после его скандального интервью с Эмили Мейтлис в 2019 году, когда он рассказал о дружбе с Эпштейном, которого обвинили в огромном количестве сексуальных преступлений.

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Новый фильм расскажет, как команде шоу Newsnight удалось организовать интервью с герцогом. Возможно, в нем покажут скандальный снимок.

В июне принц Эндрю попросил у Елизаветы II вернуть ему воинское звание полковника гренадерской гвардии. Его лишили почестей на фоне обвинений, и теперь он хочет вернуть свои заслуги себе, а также иметь право посещать мероприятия вместе со своей королевской семьей.