Принц Ендрю врегулював позов про зґвалтування неповнолітньої Вірджинії Джуффре. Йому це вдалося зробити поза судом — цьому сприяла велика пожертва постраждалій.

Крім грошової компенсації, він визнав, що Джуффре постраждала як жертва жорстокого ставлення.

У документі додано, що принц також шкодує про свій зв’язок з фінансистом Джеффрі Епштейном, який наклав на себе руки в камері попереднього ув’язнення під час судової справи про торгівлю людьми та сексуальне рабство.

Варто зазначити, що протягом усього скандалу він заперечував факт сексуальних стосунків із Джуффре, коли їй було 17 років.

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– Вірджинія Джуффре та принц Ендрю дійшли згоди у позасудовому порядку. Принц обіцяє продемонструвати своє співчуття з приводу свого зв’язку з Епштейном, підтримуючи боротьбу зі злом торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та підтримуючи її жертв”, – повідомляється в судовому документі.

Врегулювання стане полегшенням для королеви Єлизавети II, яка допомогла сплатити судові витрати свого сина. Королівська сім’я побоювалася, що судова справа затьмарить святкування платинового ювілею королеви цього року.

Нагадаємо, що скандал навколо Ендрю розпочався у серпні — принца звинуватили у зґвалтуванні 20-річної давності. Сам принц намагався зам’яти справу, але суд став на бік потерпілої. Тепер цю справу можна вважати врегульованою.