У фіналі шоу Україна має талант виступив гурт Zapal. Музиканти зіграли на традиційних українських інструментах – цимбалах, гітарі та кахоні.

Вони виконали композицію, у якій поєднали відразу кілька легендарних українських пісень: Щедрик, Червона рута, Там, де нас нема, Дикі танці, Плакала.

– Так круто бачити таких хлопців, які обирають такі рідкісні хобі. Це просто ексклюзив. Ви неперевершені у своєму оригінальному жанрі. Це таке круте поєднання автентики та сучасності. Ці лазери, сцена, ви і ваш талант – просто неймовірні, – прокоментувала виступ Ксенія Мішина.

Колектив складається з трьох учасників. Андрій, Іван та Олексій прагнуть популяризувати українську культуру.

Соліст гурту сам із села, а його інструмент – сімейна реліквія, яку подарував дідусь. Андрій цінує подарунок і хоче, щоб його не забули, а щоб нагадати про такий вид інструменту вирішив грати на ньому і сучасну музику теж.

У відбірковому турі гурт Zapal підкорив серце співачки та запрошеної судді Руслани. Хлопці виконали хіт Дикі танці, з яким зірка перемогла на пісенному міжнародному конкурсі Євробачення у 2004 році. Руслана доєдналася до них та запалила на сцені шоу Україна має талант.

Тоді колектив отримав чотири Так від суддів, а Руслана пообіцяла у майбутньому зробити спільний номер з хлопцями.

Нагадаємо, що за перемогу у проекті Україна має талант борються 11 учасників, які виступають у різних жанрах. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.