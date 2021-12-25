У фіналі шоу Україна має талант виступив Михайло Макаров. Він виконав проникливий танець під вірш Ліни Костенко Крила.

– Богдан Ступка, Мирослав Скорик, Ліна Костенко – це величні діячі української культури і це потужний фундамент для молодого артиста як я. Це найкращий фундамент для того, щоб стати великим і чесним у своїй душі і вчинках, – сказав Михайло Макаров.

Своїм номером Михайлу вдалося розчулити Ксенію Мішину. Суддя зазначила, що танцівнику вдалося показати незвідані можливості людського тіла і вразити глядачів.

Варто зазначити, що у відбірковому турі Михайло показав танець шамана про боротьбу людини із внутрішнім Я. Він повернув шию на 180 градусів на очах у суддів та здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю.

Євген Кот натиснув останню золоту кнопку і, таким чином, Михайло автоматично потрапив у фінал проекту.

29-річний танцівник виступає в експериментальному стилі bone breaking. Все життя він заробляє танцями, працював у різних куточках світу.

П’ять років тому у Шанхаї Максим познайомився зі своєю дівчиною-перуанкою – танцівницею Алєсою. Саме талант хлопця підкорив її серце. Через карантин парі довелося розлучитися на півтора роки, проте їм вдалося зберегти стосунки на відстані. Кілька місяців тому Алєса переїхала жити в Україну і тепер закохані разом планують розвиватися та працювати у Києві.

Нагадаємо, що за перемогу в проекті Україна має талант борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.