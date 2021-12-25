В финале шоу Україна має талант выступила группа Zapal. Музыканты сыграли на традиционных украинских инструментах – цимбалах, гитаре и кахоне.

Они исполнили композицию, в которой объединили сразу несколько легендарных украинских песен: Щедрик, Червона рута, Там, де нас нема, Дикі танці, Плакала.

— Так круто видеть парней, которые выбирают такие редкие хобби. Это просто эксклюзив. Вы непревзойденные в своем оригинальном жанре. Это такое крутое сочетание аутентичности и современности. Эти лазеры, сцена, вы и ваш талант – просто невероятные, – прокомментировала выступление Ксения Мишина.

Коллектив состоит из трех участников. Андрей, Иван и Алексей стремятся популяризировать украинскую культуру.

Солист группы сам из села, а его инструмент – семейная реликвия, подаренная дедушкой. Андрей ценит подарок и хочет, чтобы его не забыли, а чтобы напомнить о таком виде инструмента решил играть на нем и современную музыку тоже.

В отборочном туре группа Zapal покорила сердце певицы и приглашенной судьи Русланы. Ребята исполнили хит Дикие танцы, с которым звезда победила на песенном международном конкурсе Евровидение в 2004 году. Руслана присоединилась к ним и зажгла на сцене шоу Україна має талант.

Тогда коллектив получил четыре Да от судей, а Руслана пообещала в будущем сделать общий номер с ребятами.

Напомним, что за победу в проекте Україна має талант борются 11 участников, которые выступают в разных жанрах. Полный список финалистов талант-шоу – смотрите на Фактах ICTV.