Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Ще один подарунок зі Львова: Анджеліна Джолі носить каблучку із зображенням України

1 Червня 2022, 18:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анджеліна Джолі
Джерело: Getty Images

Американська акторка Анджеліна Джолі носить каблучку із зображенням України.

На срібній прикрасі зображено карту нашої країни. Такий подарунок акторці подарували під час її візиту до Львова як нагадування про прекрасну Україну.

Нагадаємо, у квітні голлівудська зірка відвідала Україну. Спочатку її помітили в одному із кафетеріїв Львова.

Зараз дивляться

Анджеліна поспілкувалася та підтримала українців у Львові та області. Акторка зустріла переселенців на львівському вокзалі, відвідала волонтерів, психологів та лікарів.

Також кінозірка відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу в Краматорську.

Варто зазначити, що Джолі є послом доброї волі ООН майже 20 років, проте Україну вона відвідала не з гуманітарною місією, а за власним бажанням.

Читайте також:
Анджеліна ДжоліДівчинка у Львові дала Джолі “особливий камінь” – він виявився уламком ракети РФ

Теги
Анджеліна Джолі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь