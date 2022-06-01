Американська акторка Анджеліна Джолі носить каблучку із зображенням України.

На срібній прикрасі зображено карту нашої країни. Такий подарунок акторці подарували під час її візиту до Львова як нагадування про прекрасну Україну.

Нагадаємо, у квітні голлівудська зірка відвідала Україну. Спочатку її помітили в одному із кафетеріїв Львова.

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Анджеліна поспілкувалася та підтримала українців у Львові та області. Акторка зустріла переселенців на львівському вокзалі, відвідала волонтерів, психологів та лікарів.

Також кінозірка відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу в Краматорську.

Варто зазначити, що Джолі є послом доброї волі ООН майже 20 років, проте Україну вона відвідала не з гуманітарною місією, а за власним бажанням.