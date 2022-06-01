Американская актриса Анджелина Джоли носит кольцо с изображением Украины.

На серебряном украшении изображена карта нашей страны. Такой подарок актрисе подарили во время ее визита во Львов, как напоминание про прекрасную Украину.

Напомним, в апреле голливудская звезда посетила Украину. Сперва ее заметили в одном из кафетериев Львова.

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Анджелина пообщалась и поддержала украинцев во Львове и области. Актриса встретила переселенцев на львовском вокзале, посетила волонтеров, психологов и врачей.

Также кинозвезда навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских захватчиков по вокзалу в Краматорске.

Стоит отметить, что Джоли является послом доброй воли ООН почти 20 лет, однако Украину она посетила не с гуманитарной миссией, а по своему желанию.