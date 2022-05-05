Голлівудська зірка та посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі розповіла про поїздку в Україну, де вона спілкувалася з дітьми, які постраждали від війни з Росією. Про свої враження зірка поділилася у Instagram.

– Коли я була у Львові кілька днів тому, мені показали “особливий камінь”, знайдений маленькою дівчинкою. Вона не знала, що це уламок бомби. Тримаючи на долоні, можу сказати, що він важчий, ніж я очікувала. Його блиск і незвичність, напевно, привернуть увагу дитини, – розповіла Джолі.

Знаменитість додала, що через вибух бомби уламки металу впиваються в тіла людей, і видаляти їх дуже важко. Якщо уламки розташовані близько до життєво важливих органів – їх залишають усередині тіла.

– Немає жодного сенсу в такій шкоді для дітей, яка виходить за рамки тілесних ушкоджень до емоційних та психічних проявів травми. Боротьба за припинення війни, подібна до тієї, що вибухнула в Україні, — це гонитва за обмеження кількості вбитих, поранених, переміщених та травмованих щодня, – розповіла Джолі.

Ще 1 травня зірка відвідала навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів Гармонія та привезла дітям подарунки. Також вона поспілкувалася з дітьми з Луганщини.

Візит Джолі до України активно обговорювали кілька днів. Спочатку її помітили в одній із кафе Львова, а потім – на вокзалі біля евакуаційного поїзда з Покровська.