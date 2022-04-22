Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Доки над гордим Азовом сонце встає: Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю

22 Квітня 2022, 19:11
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Доки над гордим Азовом сонце встає: Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю

Відомий український рок-гурт Океан Ельзи написав пісню, яку присвятив місту-герою Маріуполю та її захисникам, які вже майже два місяці в облозі тримають оборону.

Презентували композицію Місто Марії рокери 22 квітня на своєму каналі в YouTube.

– Слава захисникам Маріуполя. Уся Україна з вами, – написав на своїй сторінці фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

– Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає, – співають в одному з куплетів.

Також на композицію відреагували в Азові, який зокрема і боронить Маріуполь.

– Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. …Доки над гордим Азовом сонце встає тримається місто Марі, – розповіли про прем’єру в Telegram-каналі АЗОВ – Маріуполь.

Читайте також:
Доки над гордим Азовом сонце встає: Океан Ельзи присвятив пісню МаріуполюЗізнання в любові Україні: Вакарчук презентував кавер на легендарну пісню

Теги
Війна в Україні, Маріуполь, Океан Ельзи
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь