Відомий український рок-гурт Океан Ельзи написав пісню, яку присвятив місту-герою Маріуполю та її захисникам, які вже майже два місяці в облозі тримають оборону.

Презентували композицію Місто Марії рокери 22 квітня на своєму каналі в YouTube.

– Слава захисникам Маріуполя. Уся Україна з вами, – написав на своїй сторінці фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

– Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає, – співають в одному з куплетів.

Також на композицію відреагували в Азові, який зокрема і боронить Маріуполь.

– Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. …Доки над гордим Азовом сонце встає тримається місто Марі, – розповіли про прем’єру в Telegram-каналі АЗОВ – Маріуполь.