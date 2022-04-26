Во время трансляции благотворительного концерта І все буде добре группы Океан Эльзы собрано более 8 млн грн.

Лидер группы Святослав Вакарчук сообщил, что по состоянию на утро 26 апреля собрано 8 257 620 грн.

— Твоя опора, знаем, что вы сделаете правильные вещи для украинских детей, — написал он в Instagram.

На специальном сайте события до сих пор продолжается сбор средств на счет благотворительного фонда Твоя опора для помощи детям, пострадавшим от полномасштабной войны РФ в Украине.

Напомним, что 24 апреля на всех ведущих украинских телеканалах в рамках Единого телемарафона транслировался концерт Океан Эльзы. Живое выступление группы было 22 апреля в Киеве на станции метро Золотые ворота.

Посмотреть запись концерта Океан Эльзы І все буде добре — можна на Фактах ICTV.

Ранее Святослав Вакарчук рассказал, почему концерт прошел в метро. По словам музыканта, локация выбрана не случайно и в этом есть символизм — для многих украинцев война ассоциируется с метро, которое является убежищем.