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Щасливі та закохані: Керрі Бредшоу помітили на прогулянці з Містером Бігом

8 Листопада 2021, 12:28 Каріна Зуєва
Щасливі та закохані: Керрі Бредшоу помітили на прогулянці з Містером Бігом
Джерело: Getty Images

У мережі продовжують з’являтися фотографії зі зйомок продовження легендарного серіалу Секс і місто.

Так, головну героїню Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) сфотографували під час прогулянки з Містером Бігом (Кріс Нот). Закохані гуляли нічним містом та каталися на кареті.

Кэрри Бредшоу и Мистер Биг

Керрі постала в темно-зеленій сукню в квітковий принт, а на ногах її були босоніжки на підборах. Містер Біг у свою чергу був у костюмі з краваткою.

Кэрри Бредшоу и Мистер Биг

Очевидно, в пари все добре, отже шанувальникам не варто хвилюватися за їхні стосунки. Однак раніше в мережу злили сценарій Секс і місто, в якому сказано, що закоханим все ж таки не вдалося зберегти свій шлюб і їхня спільна історія добігла кінця. Чи це так, зможемо дізнатися лише під час прем’єри.

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Нагадаємо, що нещодавно Керрі Бредшоу сфотографували під час поцілунку з чоловіком у Нью-Йорку, що цікаво – це був не Містер Біг.

Незнайомця зіграв зірка серіалу Іщейка Джон Тені, проте яка саме роль дісталася актору – невідомо.

Продовження культового серіалу Секс і місто глядачі побачать уже цієї зими – в грудні. Точна дата прем’єри поки що невідома.

Новий серіал отримав назву And Just Like That, що в перекладі І просто так. У ньому з’являться три героїні – Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс та Шарлотта Йорк.

Серіал складатиметься з 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Дії у стрічці розгортатимуться через 20 років після подій оригінального серіалу.

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