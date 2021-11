У мережі продовжують з’являтися фотографії зі зйомок продовження легендарного серіалу Секс і місто.

Так, головну героїню Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) сфотографували під час прогулянки з Містером Бігом (Кріс Нот). Закохані гуляли нічним містом та каталися на кареті.

Керрі постала в темно-зеленій сукню в квітковий принт, а на ногах її були босоніжки на підборах. Містер Біг у свою чергу був у костюмі з краваткою.

Очевидно, в пари все добре, отже шанувальникам не варто хвилюватися за їхні стосунки. Однак раніше в мережу злили сценарій Секс і місто, в якому сказано, що закоханим все ж таки не вдалося зберегти свій шлюб і їхня спільна історія добігла кінця. Чи це так, зможемо дізнатися лише під час прем’єри.

Нагадаємо, що нещодавно Керрі Бредшоу сфотографували під час поцілунку з чоловіком у Нью-Йорку, що цікаво – це був не Містер Біг.

Незнайомця зіграв зірка серіалу Іщейка Джон Тені, проте яка саме роль дісталася актору – невідомо.

Продовження культового серіалу Секс і місто глядачі побачать уже цієї зими – в грудні. Точна дата прем’єри поки що невідома.

Новий серіал отримав назву And Just Like That, що в перекладі І просто так. У ньому з’являться три героїні – Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс та Шарлотта Йорк.

Серіал складатиметься з 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Дії у стрічці розгортатимуться через 20 років після подій оригінального серіалу.