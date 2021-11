В сети продолжают появляться фотографии со съемок продолжения легендарного телесериала Секс в большом городе.

Так, главную героиню Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) сфотографировали во время прогулки с Мистером Бигом (Крис Нот). Влюбленные гуляли ночным городом, а также катались на карете.

Кэрри предстала в темно-зеленом платье в цветочный принт, а на ногах ее были босоножки на каблуке. Мистер Биг в свою очередь появился в костюме с галстуком.

По всей видимости, у пары все отлично, так что поклонникам не стоит волноваться за их отношения. Однако ранее в сеть слили сценарий Секса в большом городе, в котором сказано, что влюбленным все таки не удалось сохранить свой брак и их совместная история подошла к концу. Так ли это, сможем узнать лишь во время премьеры.

Напомним, что недавно Кэрри Брэдшоу сфотографировали во время поцелуя с мужчиной в Нью-Йорке, что интересно — это был не Мистер Биг.

Незнакомца сыграл звезда сериала Ищейка Джон Тенни, однако какая именно роль досталась актеру — неизвестно.

Продолжение культового сериала Секс в большом городе зрители увидят уже этой зимой — в декабре. Точная дата премьеры пока что неизвестна.

Новый сериал получил название And Just Like That, что в переводе И просто так. В нем появятся три героини — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк.

Сериал будет состоять из 10 серий, продолжительность каждой — 30 минут. Действия в ленте будут разворачиваться спустя 20 лет после событий оригинального сериала.