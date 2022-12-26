Американська співачка Шер спровокувала чутки про заручини через знімок із величезною каблучкою із діамантом. Цілком можливо, що стосунки артистки з 36-річним музикантом Александром Едвардсом вийшли на новий рівень.
– У мене немає слів. Александр А.Е., – коротко підписала знімок із блискучою каблучкою.
THERE R NO WORDS,
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
— Cher (@cher) December 25, 2022Зараз дивляться
Щоправда, сама артистка не поспішає розкривати всі карти – вона не підтвердила і не спростувала здогаду про можливе освідчення бойфренда. Втім, користувачі вже встигли привітати її із заручинами у коментарях.
- О боже, він освідчився тобі! Чудово.
- Почекай, почекай, почекай! Це каблучка з діамантом чи з діамантами? Що це означає?
- Вітаю, Шер! Ви заслуговуєте на щастя. Дайте мені знати, коли та де.
Але Шер стримано відреагувала на чутки про заручини.
– Я опублікувала це, тому що в нього такі класні нігті, – написала Шер у Twitter майже через годину.
Ніготь Александра був пофарбований у чорний колір із зеленим полум’ям. Це викликало ще більше запитань. Користувачі не виключають, що це може бути різдвяний подарунок, а не освідчення.
Нагадаємо, що чутки про стосунки 76-річної Шер та 36-річного Александра з’явилися ще у листопаді 2022 року. Тоді пару розкритикували через різницю у віці, але зірка знайшла що відповісти хейтерами. Вона заявила, що кохання не знає математики.
Утім, далеко не все в артистки так добре складається у житті – 11 грудня цього року у Шер померла мама – Джорджія Голт. Їй було 96 років.