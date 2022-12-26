Американська співачка Шер спровокувала чутки про заручини через знімок із величезною каблучкою із діамантом. Цілком можливо, що стосунки артистки з 36-річним музикантом Александром Едвардсом вийшли на новий рівень.

– У мене немає слів. Александр А.Е., – коротко підписала знімок із блискучою каблучкою.

THERE R NO WORDS,

ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv — Cher (@cher) December 25, 2022 Зараз дивляться

Щоправда, сама артистка не поспішає розкривати всі карти – вона не підтвердила і не спростувала здогаду про можливе освідчення бойфренда. Втім, користувачі вже встигли привітати її із заручинами у коментарях.

О боже, він освідчився тобі! Чудово.

Почекай, почекай, почекай! Це каблучка з діамантом чи з діамантами? Що це означає?

Вітаю, Шер! Ви заслуговуєте на щастя. Дайте мені знати, коли та де.

Але Шер стримано відреагувала на чутки про заручини.

– Я опублікувала це, тому що в нього такі класні нігті, – написала Шер у Twitter майже через годину.

Ніготь Александра був пофарбований у чорний колір із зеленим полум’ям. Це викликало ще більше запитань. Користувачі не виключають, що це може бути різдвяний подарунок, а не освідчення.

Нагадаємо, що чутки про стосунки 76-річної Шер та 36-річного Александра з’явилися ще у листопаді 2022 року. Тоді пару розкритикували через різницю у віці, але зірка знайшла що відповісти хейтерами. Вона заявила, що кохання не знає математики.

Утім, далеко не все в артистки так добре складається у житті – 11 грудня цього року у Шер померла мама – Джорджія Голт. Їй було 96 років.