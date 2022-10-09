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Давид вбиває Голіафа: Шер підтримала Україну на тлі деокупації земель

9 Жовтня 2022, 11:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
певица Шер
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Шер підтримала Україну на тлі подій, що відбуваються у країні. Навіть вибух на Кримському мосту дає нашим західним союзникам упевненість у швидкій перемозі.

Артистка висловила слова підтримки у Twitter.

– Мої молитви з українцями. Я читаю новини щодня з надією, – розпочала свою думку співачка.

Шер заявила, що сподівається на повернення українських земель.

– Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися та танцювали. Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі, стійкі. Солдати – супер чоловіки. Давид вбиває Голіафа, – поділилася своїми враженнями зірка.

Відомо, що Шер підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, у квітні співачка заявила про необхідність озброєння України для захисту своїх земель.

Також артистка і критикувала Путіна, називаючи його деспотом, мета якого – повернути СРСР. Щоправда, ця мрія глави РФ неможлива в цивілізованому світі в 21 столітті.

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