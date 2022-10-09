Американська співачка Шер підтримала Україну на тлі подій, що відбуваються у країні. Навіть вибух на Кримському мосту дає нашим західним союзникам упевненість у швидкій перемозі.

Артистка висловила слова підтримки у Twitter.

– Мої молитви з українцями. Я читаю новини щодня з надією, – розпочала свою думку співачка.

My Prayers Are With Ukrainian Ppl.I Read News Everyday Hoping

They’re Taking Their Land Back.When I Met Young Ukrainian men

We HUGGED & DANCED

AROUND.

I AM AMAZED

UKRAINIAN PPL ARE SO STRONG,SO

COURAGEOUS,SO STEADFAST.THE SOLDIERS ARE SUPER

MEN,DAVIDS SLAYING

GOLIATH???????????????????????? Зараз дивляться — Cher (@cher) October 8, 2022

Шер заявила, що сподівається на повернення українських земель.

– Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися та танцювали. Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі, стійкі. Солдати – супер чоловіки. Давид вбиває Голіафа, – поділилася своїми враженнями зірка.

Відомо, що Шер підтримувала Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, у квітні співачка заявила про необхідність озброєння України для захисту своїх земель.

Також артистка і критикувала Путіна, називаючи його деспотом, мета якого – повернути СРСР. Щоправда, ця мрія глави РФ неможлива в цивілізованому світі в 21 столітті.