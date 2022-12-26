Американская певица Шер спровоцировала слухи о помолвке из-за снимка с огромным кольцом с бриллиантом. Вполне возможно, что отношения артистки с 36-летний музыкантом Александром Эдвардсом вышли на новый уровень.

— У меня нет слов. Александр А.Э., — кратко подписала снимок с блестящим кольцом.

THERE R NO WORDS,

ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv — Cher (@cher) December 25, 2022 Сейчас смотрят

Правда, сама артистка не спешит раскрывать все карты — она не подтвердила и не опровергла догадки о возможном предложении от бойфренда. Впрочем, пользователи уже успели поздравить ее с помолвкой в комментариях.

О боже, он сделал тебе предложение! Прекрасно.

Подожди, подожди, подожди! Это кольцо с бриллиантом или кольцо с бриллиантами? Что это значит?

Поздравляю, Шер! Вы заслуживаете счастья. Дайте мне знать, когда и где

Но Шер сдержанно отреагировала на слухи о помолвке.

— Я опубликовала это, потому что у него такие классные ногти, — написала Шер в Twitter почти час спустя.

Ноготь Александра был окрашен в черный цвет с зеленым пламенем. Это вызвало еще больше вопросов. Пользователи не исключают, что это может быть рождественский подарок, а не предложение руки и сердца.

Напомним, что слухи об отношениях 76-летней Шер и 36-летнем Александром появились еще в ноябре 2022 года. Тогда пару раскритиковали из-за разницы в возрасте, но звезда нашла что ответить хейтерам. Она заявила, что любовь не знает математики.

Впрочем, далеко не все у артистки так хорошо складывается в жизни — 11 декабря этого года у Шер умерла мама — Джорджия Холт. Ей было 96 лет.