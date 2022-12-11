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Умерла мама певицы Шер Джорджия Холт

11 декабря 2022, 12:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Певица Шер с мамой
Источник: Getty Images

Умерла мама американской певицы Шер — актриса, модель и исполнительница Джорджия Холт. Ей было 96 лет.

Грустную новость сообщила Шер в Twitter.

— Мама ушла, — кратко написала певица.

Дата, причина смерти и место — неизвестно.

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Джорджия Холт с детства увлекалась музыкой. Уже в 10 лет она стала петь с Бобом Уиллсом. В более взрослом возрасте Холт стали приглашать на ток-шоу в качестве гостя. В 2013 году она выпустила альбом I’m Just Your Yesterday, который включает в себя дуэт с Шер.

Джорджия шесть раз была замужем, дважды — за одним и тем же человеком. Кроме Шер, у Холт есть еще одна дочь — актриса Джорджин Лапьер.

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