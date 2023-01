Серіал The Last of Us від HBO б’є рекорди за популярністю: глядачі та критики у захваті

Новий серіал The Last of Us за мотивами культової гри отримав одну із найвищих оцінок від глядачів. Проект HBO вийшов на екрани 15 січня, і на Rotten Tomatoes вдалося побити рекорд.

Так, на популярному агрегаторі Rotten Tomatoes красуються одразу дві оцінки – від критиків та глядачів. Перші оцінили проект у 99 зі 100. Глядачі також визнали серіал – 96 балів зі 100.

– The Last of Us дебютує з пілотним епізодом, який ідеально передає розмах та емоційну глибину вихідного матеріалу завдяки поєднанню талантів за кадром та перед ним, – заявив один із критиків.

Що стосується звичайних глядачів, то вони відзначають відмінну гру акторів, які не тільки добре влилися в ролі, а й мають чудовий вигляд у кадрі один з одним.

– Джоел та Еллі – ідеальна пара, це було все, чого я очікував, і навіть більше! Не можу дочекатись, щоб побачити, що буде далі! Молодці всі актори та знімальна група! – додав один із фанатів.

The Last of Us – це адаптація культової гри, яку побачили геймери ще 2013 року.

Сюжет максимально простий — історія розповість про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку Еллі до іншого міста. Все це відбувається у світі постапокаліпсису.

Головні ролі зіграли Педро Паскаль з Мандалорца та Белла Рамзі з Гри престолів.

