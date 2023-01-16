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Серіал The Last of Us від HBO б’є рекорди за популярністю: глядачі та критики у захваті

16 Січня 2023, 15:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
The Last of Us

Новий серіал The Last of Us за мотивами культової гри отримав одну із найвищих оцінок від глядачів. Проект HBO вийшов на екрани 15 січня, і на Rotten Tomatoes вдалося побити рекорд.

Так, на популярному агрегаторі Rotten Tomatoes красуються одразу дві оцінки – від критиків та глядачів. Перші оцінили проект у 99 зі 100. Глядачі також визнали серіал – 96 балів зі 100.

The Last of Us

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– The Last of Us дебютує з пілотним епізодом, який ідеально передає розмах та емоційну глибину вихідного матеріалу завдяки поєднанню талантів за кадром та перед ним, – заявив один із критиків.

Що стосується звичайних глядачів, то вони відзначають відмінну гру акторів, які не тільки добре влилися в ролі, а й мають чудовий вигляд у кадрі один з одним.

– Джоел та Еллі – ідеальна пара, це було все, чого я очікував, і навіть більше! Не можу дочекатись, щоб побачити, що буде далі! Молодці всі актори та знімальна група! – додав один із фанатів.

The Last of Us – це адаптація культової гри, яку побачили геймери ще 2013 року.

Сюжет максимально простий — історія розповість про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку Еллі до іншого міста. Все це відбувається у світі постапокаліпсису.

Головні ролі зіграли Педро Паскаль з Мандалорца та Белла Рамзі з Гри престолів.

Нагадаємо, що Netflix нещодавно придбав черговий український фільм – Максим Оса. Золото песиголовця. Картина розповість історію про головного героя, який має дізнатися про долю своїх побратимів.

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