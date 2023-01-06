Netflix приобрел очередной украинский фильм — речь идет об историческом детективе. Картина называется Максим Оса. Золото песиголовца, и она расскажет историю о главном герое, который должен узнать о судьбе своих собратьев.

По сюжету, главный герой берется за сложное дело, чтобы найти пропавшее золото и встретиться с главным злодеем Песиголовцем. Фильм снят по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. В нем зрители увидят элементы фентези, детектива, и даже современной взрослой сказки.

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Известно, что главную роль сыграл Василий Кухарский, который прямо сейчас защищает наши земли на передовой.

Релиз картины состоялся 13 октября, а над производством работали еще с 2021 года. Работа над картиной была сложная — за время создания сменилось несколько режиссеров.

Генеральный продюсер Валерий Боровик заявил, что на фоне этого пришлось практически полностью переснимать фильм. Впрочем, некоторые зрители сравнили его с Ведьмаком, хоть и не обошлось без недоработок — картину критиковали за отсутствие массовки.

Напомним, что в начале года Netflix заявили о продолжении своей поддержки украинского кино. За прошлый 2022 год стриминговая платформа помогла профинансировать 48 украинских проектов, а также проводила мастер-классы и предоставляла гранты.