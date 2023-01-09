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Серійний вбивця у Лондоні під особистістю іншої людини. Трейлер 4 сезону серіалу Ти

9 Січня 2023, 19:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сериал Ты

Стримінговий сервіс Netflix показав трейлер першої частини четвертого сезону американського драматичного серіалу Ти (You).

У ролику показано життя серійного вбивці Джо Голдберга, який втік до Лондона та живе під особистістю професора Джонатана Мура. Його роль виконує Пенн Беджлі.

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Несподівано для нього в місті з’являється ще один убивця, який полює на членів вищого суспільства та очевидно знає особистість Джо.

Також у продовженні серіалу зіграють Таті Габріель, Шарлотта Рітчі, Лукас Гейдж, Ед Спелірс, Тіллі Кіпер, Емі-Лі Гікман та інші.

Дата виходу першої частини четвертого сезону серіалу Ти – 9 лютого, продовження – 9 березня.

Телесеріал заснований на серії книг Керолайн Кепнес. Прем’єра першого сезону відбулася у вересні 2018 року, другий вийшов у грудні 2019 року, третій – у жовтні 2021 року.

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