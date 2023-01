Сериал The Last of Us от HBO бьет рекорды по популярности: зрители и критики в восторге

Новый сериал The Last of Us по мотивам культовой игры получил одну из самых высоких оценок от зрителей. Проект от HBO вышел на экраны 15 января, и на Rotten Tomatoes удалось побить рекорд.

Так, на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes красуются сразу две оценки — от критиков и зрителей. Первые оценили проект в 99 из 100. Зрители также признали сериал — 96 баллов из 100.

— The Last of Us дебютирует с пилотным эпизодом, который идеально передает размах и эмоциональную глубину исходного материала благодаря сочетанию талантов за кадром и перед ним, — заявил один из критиков.

Что касается обычных зрителей, то они отмечают отличную игру актеров, которые не только отлично влились в роли, но и отлично смотрятся в кадре друг с другом.

— Джоэл и Элли — идеальная пара, это было все, чего я ожидал, и даже больше! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше! Молодцы все актеры и съемочная группа! — добавил один из фанатов.

The Last of Us — это адаптация культовой игры, которую увидели геймеры еще в 2013 году.

Сюжет максимально прост — история расскажет о контрабандисте Джоэле, который сопровождает девочку Элли в другой город. Все это происходит в мире постапокалипсиса.

Главные роли сыграли Педро Паскаль из Мандалорца и Белла Рамзи из Игры престолов.

