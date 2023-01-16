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Сериал The Last of Us от HBO бьет рекорды по популярности: зрители и критики в восторге

16 января 2023, 15:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
The Last of Us

Новый сериал The Last of Us по мотивам культовой игры получил одну из самых высоких оценок от зрителей. Проект от HBO вышел на экраны 15 января, и на Rotten Tomatoes удалось побить рекорд.

Так, на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes красуются сразу две оценки — от критиков и зрителей. Первые оценили проект в 99 из 100. Зрители также признали сериал — 96 баллов из 100.

The Last of Us

Сейчас смотрят

— The Last of Us дебютирует с пилотным эпизодом, который идеально передает размах и эмоциональную глубину исходного материала благодаря сочетанию талантов за кадром и перед ним, — заявил один из критиков.

Что касается обычных зрителей, то они отмечают отличную игру актеров, которые не только отлично влились в роли, но и отлично смотрятся в кадре друг с другом.

— Джоэл и Элли — идеальная пара, это было все, чего я ожидал, и даже больше! Не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше! Молодцы все актеры и съемочная группа! — добавил один из фанатов.

The Last of Us — это адаптация культовой игры, которую увидели геймеры еще в 2013 году. 

Сюжет максимально прост — история расскажет о контрабандисте Джоэле, который сопровождает девочку Элли в другой город. Все это происходит в мире постапокалипсиса.

Главные роли сыграли Педро Паскаль из Мандалорца и Белла Рамзи из Игры престолов.

Напомним, что Netflix недавно приобрел очередной украинский фильм — Максим Оса.Золото песиголовца. Картина расскажет историю о главном герое, который должен узнать о судьбе своих собратьев.

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