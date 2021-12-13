Серіал І просто так обвалив акції великої компанії після смерті героя

Продовження культового серіалу Секс і місто обвалило акції великої компанії, яка займається виробництвом тренажерів. Один із героїв серіалу помер під час занять на велотренажері, через що вартість виробника на ринку різко обвалилася.

За даними CNBN, вартість акцій знизилася на 11,3% – у серіалі, містер Біг успішно виконав своє тисячне заняття на тренажері, після чого помер від серцевого нападу.

Проте компанія не розгубилася і швидко опублікувала пародійний ролик, у якому взяли участь усім знайомі зірки.

У пародійній рекламі Peloton Джесс Кінг — інструктор Peloton, сідає поруч із містером Бігом на диван біля каміна. Дівчина запитує в чоловіка, чи хотів би він узяти ще одне заняття.

– Я чудово почуваюся. Може, ми ще проїдемося? Життя надто коротке, щоб цього не зробити, – заявляє актор Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі.

Згодом з’являється голос голлівудського актора Раяна Рейнольдса.

– І ось так світу нагадали, що регулярна їзда на велосипеді стимулює та покращує ваше серце, легені та кровообіг… Їзда на велосипеді зміцнює серцеві м’язи, знижує пульс у стані спокою та знижує рівень жиру в крові, – закінчив відео актор.

За словами представника Peloton, ролик зняли менш ніж за 48 годин у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що серіал І просто так налічує 10 серій, тривалість кожної – 30 хвилин. Стрічка показує глядачам, як змінилося життя головних героїв після того, як їм виповнилося 50 років. Прем’єра оригінального серіалу відбулася ще в 1998 році, зйомки припинили через 6 років.