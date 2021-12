Серіал І просто так обвалив акції великої компанії після смерті героя

Продовження культового серіалу Секс і місто обвалило акції великої компанії, яка займається виробництвом тренажерів. Один із героїв серіалу помер під час занять на велотренажері, через що вартість виробника на ринку різко обвалилася.

За даними CNBN, вартість акцій знизилася на 11,3% – у серіалі, містер Біг успішно виконав своє тисячне заняття на тренажері, після чого помер від серцевого нападу.

Проте компанія не розгубилася і швидко опублікувала пародійний ролик, у якому взяли участь усім знайомі зірки.

And just like that…he’s alive. pic.twitter.com/bVX8uWypFZ

— Peloton (@onepeloton) December 12, 2021