Сериал И просто так обвалил акции крупной компании после смерти героя

Продолжение культового сериала Секс в большем городе обвалило акции крупной компании, которая занимается производством тренажеров. Один из героев сериала умер во время занятий на велотренажере, из-за чего стоимость производителя на рынке резко обвалилась.

По данным CNBN, стоимость акций снизилась на 11,3% — в сериале, мистер Биг успешно выполнил свое тысячное занятие на тренажере, после чего умер от сердечного приступа.

Однако компания не растерялась, и быстро опубликовала пародийный ролик, в котором взяли участие всем знакомые звезды.

And just like that…he’s alive. pic.twitter.com/bVX8uWypFZ

— Peloton (@onepeloton) December 12, 2021