Сериал И просто так обвалил акции крупной компании после смерти героя

Продолжение культового сериала Секс в большем городе обвалило акции крупной компании, которая занимается производством тренажеров. Один из героев сериала умер во время занятий на велотренажере, из-за чего стоимость производителя на рынке резко обвалилась.

По данным CNBN, стоимость акций снизилась на 11,3% — в сериале, мистер Биг успешно выполнил свое тысячное занятие на тренажере, после чего умер от сердечного приступа.

Однако компания не растерялась, и быстро опубликовала пародийный ролик, в котором взяли участие всем знакомые звезды.

В пародийной рекламе Peloton Джесс Кинг — инструктор Peloton, садится рядом с мистером Бигом на диван возле камина. Девушка спрашивает у мужчины, хотел бы он взять еще одно занятие.

— Я прекрасно себя чувствую. Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать, — заявляет актер Крис Нот, который сыграл Мистера Бига в сериале.

Спустя время появляется голос голливудского актера Райана Рейнольдса.

— И вот так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает ваше сердце, легкие и кровообращение… Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови, — закончил видео актер.

По словам представителя Peloton, ролик сняли менее чем за 48 часов в Нью-Йорке.

Напомним, что сериал И просто так состоит из 10 серий, длительность каждой — 30 минут. Лента показывает зрителям, как изменилась жизнь главных героев после того, как им исполнилось 50 лет. Премьера оригинального сериала состоялась еще в 1998 году, съемки прекратили спустя 6 лет.