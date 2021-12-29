Создатель популярного сериала от Netflix Игра в кальмара Хван Дон Хек обсуждает с компанией съемки второго и третьего сезона. Проект появился в сети в начале осени, и моментально завоевал признание — работа над продолжением уже началась.

Южнокорейский сериал из девяти частей собрал сотни миллионов зрителей в течение первых недель после дебюта, вызвав дискуссии о его повествовании и темах и привел к возрождению интереса к международным драмам. Концовка первого сезона явно намекала на продолжение.

Хван осторожно посоветовал фанатам умерить свои ожидания — над сериалом он работал многие годы.

— Я веду переговоры с Netflix по поводу 2-го и 3-го сезонов. Мы придем к выводу в ближайшее время, — заявил Хван корейскому телеканалу.

Еще на волне популярности компания Netflix оценила свой сериал в $900 млн. Картина окупилась в 40 раз — на ее производство потратили чуть больше $21 млн.

Ранее режиссер уже заявлял, что придумал концепт для продолжения — на это его вдохновили положительные отзывы зрителей.

Напомним, что первый сезон сериала Игра в кальмара мог закончиться иначе. Еще осенью Хван заявлял, что у проекта была альтернативная концовка, где главный герой садился в самолет и улетал в США к своей дочери.