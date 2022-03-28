Украинский музыкальный продюсер Потап обратился к российскому актеру Сергею Безрукову, который поддержал войну в Украине.
Продюсер зачитал стихотворение собственного авторства, в котором призвал Безрукова слушать Потапа, поскольку сограждане актера гибнут в Украине. Также музыкант отметил, что если русский воин и возвратиться домой, “то без рук, без глаз и ноги”.
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Есть место и в полях России
Среди нечуждых вам гробов.
Сережа, за кого всех держишь?
За лохов
Ведь пачками везут Безруков
И без ногóв, без голов
Твоих же соплеменников, Сережа,
Которых все тут держат за лохов.
Я понимаю, что цитата, что это классика, небось,
Сережа, слушай-ка Потапа, ты это дело, Серый, брось.
Из тех племен, что состоит Россия,
Ваш Путин бросил к нам орду.
И думали, что мы бессильны.
Сережа, все они в аду.
Сережа, на своей земле сражаться —
Не на соседей нападать.
Не знаете вы это, братцы.
Ой, бл**ь, не братцы, твою м**ь!
Как мог я так оговориться,
Вы нам не братья, а враги.
И русский воин, если возвратиться,
То уж без рук, без глаз и без ноги
Все дело в том, что ранее Безруков зачитал стихотворение Александра Пушкина Клеветникам России. В этом тексте, посвященном подавлению польского восстания, Пушкин призывал Запад не вмешиваться в “домашний спор славян”.
— Оставьте: это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы, — прочитал Сергей.
Не все звезды российского шоу-бизнеса набрали в рот воды. Есть и те, кто выступил против войны в Украине — Андрей Макаревич, Максим Галкин, Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Екатерина Варнава и другие.