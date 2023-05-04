Сергій Жадан розлучається зі своєю дружиною Іриною Куніциною. Письменнику також приписують роман із відомою українською співачкою Христиною Соловій.

Про розлучення Жадана з дружиною стало відомо завдяки позову у львівському суді – це справа №2/463/1169/23 про розірвання шлюбу. Примітно, що заяву подав Жадан, а приймає її Куніцина.

Відомо, що пара пробула в шлюбі близько 14 років. За цей час у них з’явилася донька Марія. І хоча Ірина не публічна людина, зараз вона очолює Благодійний фонд Сергія Жадана. Це другий шлюб для письменника, і друга дитина.

Перший раз Жадан одружився зі Світланою Олешко, режисеркою Харківського театру Арабески. Під час спільного життя у них народився син Іван, з яким він також у хороших стосунках.

Однак, користувачі мережі вже з’ясували потенційну причину розлучення – Жадан і Христина Соловій у стосунках.

Одна з вагомих здогадок – Сергій знявся в кліпі співачки на пісню Юність. Відеоробота вийшла досить відвертою – після релізу фанати активно обговорювали їхній поцілунок у кліпі перед камерою.

Потенційну пару також “спіймали” на вулиці, де Соловій і Жадан прогулювалися парком, тримаючись за руки. Відео опублікувала одна з блогерок у YouTube.

Користувачі мережі розділилися в думці – одні вважають, що на тлі розлучення кожен має право на щастя, а інші вбачають у цьому зраду на тлі 14 років шлюбу, який поки що не розірвано.

Артист не тільки змінює своє особисте життя, а й продовжує творити. Нещодавно Жадан і Бумбокс випустили пісню Правда і кліп для неї. У ролику відображена реальність війни – руйнування, порятунок життів, розбомблена техніка, пожежі та багато іншого.