Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк и музыкант Сергей Жадан показали клип на совместную песню под названием Правда.

Ролик начинается со слов, посвященных медикам, добровольцам и волонтерам, которые ежедневно спасают жизни. Герои видео — настоящие люди, а не актеры, их имена указаны в конце клипа в титрах.

В видео отображена реальность войны — разрушения, спасение жизней, разбомбленная техника, пожары и многое другое.

— Герои песни Правда — настоящие герои. Добровольцы, медики, волонтеры… Благодаря самоотверженному труду этих людей ежедневно удается спасти чью-то жизнь. Как они при таком прессинге умудряются еще и что-то снимать, это для нас загадка. Тем ценнее то, что вы сейчас увидите, — говорится в описании под роликом.

В конце апреля Бумбокс и Жадан презентовали песню Правда. Известно, что премьера трека была перенесена более чем на год из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сергей Жадан рассказал, что текст композиции написан еще до войны.

Кроме того, Правда также стала частью саундтрека военной драмы Мирный-21, однако в фильме она исполнена оркестром.