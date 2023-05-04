Сергей Жадан разводится со своей женой Ириной Кунициной. Писателю также приписывают роман с известной украинской певицей Христиной Соловий.

О разводе Жадана с женой стало известно благодаря иску во львовском суде — это дело №2/463/1169/23 о расторжении брака. Примечательно, что заявление подал Жадан, а принимает его Куницына.

Известно, что пара пробыла в браке около 14 лет. За это время у них появилась дочь Мария. И хотя Ирина не публичный человек, сейчас она возглавляет Благотворительный фонд Сергея Жадана. Это второй брак для писателя, и второй ребенок.

Первый раз Жадан женился на Светлане Олешко, режиссере Харьковского театра Арабески. Во время совместной жизни у них родился сын Иван, с которым он также в хороших отношениях.

Однако, пользователи сети уже выяснили потенциальную причину развода — Жадан и Христина Соловий в отношениях.

Одна из весомых догадок — Сергей снялся в клипе певицы на песню Юність. Видеоработа получилась довольно откровенной — после релиза фанаты активно обсуждали их поцелуй в клипе перед камерой.

Потенциальную пару также “поймали” на улице, где Соловий и Жадан прогуливались по парку держась за руки. Видео опубликовала одна из блогерш в YouTube.

Пользователи сети разделились во мнении — одни считают, что на фоне развода каждый имеет право на счастье, а другие видят в этом измену на фоне 14 лет брака, который пока что не расторгнут.

Артист не только меняет свою личную жизнь, но и продолжает творить. Недавно Жадан и Бумбокс выпустили песню Правда и клип для нее. В ролике отображена реальность войны — разрушения, спасение жизней, разбомбленная техника, пожары и многое другое.