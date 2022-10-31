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Спонсоруєте ворога! Злата Огнєвіч присоромила тих, хто продовжує слухати російську музику

31 Жовтня 2022, 19:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Спонсоруєте ворога! Злата Огнєвіч присоромила тих, хто продовжує слухати російську музику
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч емоційно звернулася до тих, хто на восьмому місяці повномасштабної війни в Україні продовжує слухати російську музику, тим самим спонсоруючи артистів РФ і саму країну-агресор.

Артистка згадала про звірства російських солдатів у Бучі та Маріуполі, зазначивши, що ми всі і на всіх фронтах повинні стати на захист своєї країни.

– Після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати русняву музику? Тим самим – спонсоруєте ворога! Як вам не соромно, – написала Огнєвіч в Instagram-stories.

Співачка додала, що в її плейлисті теж були російські треки, які їй подобалися, але зараз принцип важливіший.

Зараз дивляться

– Я принципово більше їх не слухаю, оскільки вважаю культурний фронт не менш важливим за інші. Давайте станемо на захист нашої країни. Всі. Разом, – наголосила Злата.

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Варто зазначити, що гнів артистки очевидний, так, наприклад, якщо зайти в Top 100: Ukraine Apple Music, можна в десятці побачити композиції російських виконавців, чого точно не повинно бути, а під час війни так тим більше.

Крім того, за вісім місяців український шоу-бізнес відкрив багато талановитий зірок, яких слухати набагато краще, ніж спонсорувати ракети країни-агресора, ціль яких – наші міста.

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