Украинская певица Злата Огневич выпустила новую песню под названием Як мені бути и клип для нее. Звезда посвятила свою работу всем женщинам, которые чувствуют боль от утраты самых близких.

В клипе Злата поет на заснеженных железнодорожных путях и в лесу, и поет для женщин, которые на войне потеряли свих мужчин, сыновей и отцов.

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— В новой песне-исповеди Як мені бути певица передала всю боль потери, которую сегодня несправедливо вынуждены переживать украинки, — сообщается в описании клипа от Огневич.

Сама артистка призналась, что название песни Як мені бути прозвучало в голове, когда она увидела жен военных во время церемонии присвоения звания Героев Украины посмертно.

— Сердце пополам… слезы на глазах, когда писала эти строки, — кратко поделилась своими эмоциями Холостячка.

Пользователи сети уже отреагировали на новую песню Златы:

Невероятно красивые слова, пронизывающие до глубины души!

Проницательно, за душу берет, спасибо за невероятно чувственную песню!

Одна из ваших лучших и самых трогательных песен… Очень сильно!

Какая печальная и красивая песня, слава нашим героям, погибшим за Украину.

Напомним, что певица не только создает новые песни и клипы, но и активно дает концерты. Недавно Злата Огневич рассказала, как в зоне боевых действий во время ее концерта упала кассетная бомба.