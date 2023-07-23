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Серце навпіл: Ротару відреагувала на ракетний удар по Спасо-Преображенському собору

23 Липня 2023, 11:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
София Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на російський ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі 23 липня. Своїми думками та переживаннями артистка поділилася в Instagram.

Так, Ротару опублікувала знімок із руйнуваннями собору – стеля, що впала, обвалені стіни, пошкоджені колони, знищені розписи на стінах і ліпнина.

Ротару

Традиційно, Софія не розкидається словами, але передала всі свої переживання за допомогою емодзі – розбите надвоє серце. Також зірка встановила геолокацію Одеси, щоб її фанати з усього світу розуміли, в якому місті російський обстріл призвів до руйнувань.

Унаслідок атаки загинув один українець, а поранених – 22 людини, і четверо з них – діти.

Софія активно реагує на успіхи наших захисників і обстріли з боку Росії – це стосується загибелі мирних українців і знищення цивільної інфраструктури. Приміром, раніше Ротару відреагувала на ракетний удар по Львову 6 липня. Вона нагадала світу про війну та показала руйнування, прикріпивши до знімків свічку.

Це не перший обстріл Одеси, про який співачка вирішила не мовчати. Ротару відреагувала на ракетну атаку 14 червня. Тоді терористичний акт забрав життя мирних українців.

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Теги
Війна в Україні Одеса Софія Ротару
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