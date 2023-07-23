Певица София Ротару отреагировала на российский ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе 23 июля. Своими мыслями и переживаниями артистка поделилась в Instagram.

Так, Ротару опубликовала снимок с разрушениями собора — упавший потолок, обрушенные стены, поврежденные колонны, уничтоженные росписи на стенах и лепнина.

Традиционно, София не разбрасывается словами, но передала все свои переживания с помощью эмодзи — разбитое надвое сердце. Также звезда установила геолокацию Одессы, чтобы ее фанаты со всего мира понимали, в каком городе российский обстрел привел к разрушениям.

В результате атаки погиб один украинец, а раненых — 22 человека, и четыре из них — дети.

София активно реагирует на успехи наших защитников и обстрелы со стороны России — это касается гибели мирных украинцев и уничтожения цивильной инфраструктуры. К примеру, ранее Ротару отреагировала на ракетный удар по Львову 6 июля. Она напомнила миру о войне и показала разрушения, прикрепив к снимкам свечу.

Это не первый обстрел Одессы, о котором певица решила не молчать. Ротару отреагировала на ракетную атаку 14 июня. Тогда террористический акт унес жизни мирных украинцев.